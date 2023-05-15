Не только снаряды HIMARS: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении ракеты Storm Shadow

Российские военные перехватили британскую ракету, которую в Воздушных силах ВСУ сравнивали с Х-101. Две таких ракеты, по версии оккупантов, атаковали Луганск.

Министерство обороны России заявило о "перехвате" дальнобойной ракеты Storm Shadow. Об этом известно из отчета, опубликованного пресс-службой ведомства в соцсетях 15 мая.

Во вражеском министерстве рассказали, что российские войска якобы перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Также в посте говорится о якобы перехвате семи противорадиолокационных ракет HARM и десяти снарядов HIMARS, а также ликвидации украинских беспилотников.

15 мая представители оккупационных властей в Луганской области заявляли о якобы обстреле Луганска с применением двух дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако в посте не говорилось, что одну из ракет удалось сбить.

Могла ли РФ сбить Storm Shadow?

Политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что Storm Shadow фактически находятся в недостижимости для российских систем ПВО из-за низкой высоты полета. По его словам, если бы эти ракеты сбили силы РФ, это можно было бы считать уникальным случаем.

"Прежде всего, это связано с тем, что ракеты имеют возможность полета на сверхнизких высотах — от 30 метров, а дополнительные системы позволяют им высокоэффективно огибать рельеф. У российских средств ПВО, в частности, условно современных, таких как С-400, возможность обнаружения и уничтожение объектов начинается с планки 40 метров", — отметил он.

Напомним, 15 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о преимуществах Storm Shadow. Он сравнил британские ракеты с российскими Х-101.

Поставки ракет Storm Shadow Украине официально подтвердили в Минобороны Великобритании. Британский министр заявил, что украинцы "имеют право защищаться".