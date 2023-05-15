"Повышенная готовность": Лукашенко подтвердил, что в Брянской области сбили 4 авиасудна РФ

Политик заявил, что обстановка вокруг белорусских границ не критическая, однако есть настораживающие факторы. Минск вынужден на это реагировать.

Александр Лукашенко 15 мая заявил, что в Брянской области РФ сбили 4 воздушных судна. Об этом он рассказал во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, пишет "Белта".

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Минск был вынужден на это отреагировать.

По словам политика, сейчас войска Беларуси находятся в повышенной боевой готовности, однако обстановка в воздухе "не критическая", однако есть факторы, которые настораживают. Его интересует обстановка вокруг границ Беларуси. Необходимо поддерживать безопасность.

"Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки", — сказал Лукашенко.

Отметим, что российские журналисты 15 мая заявили о гибели 8 летчиков ВС РФ в Брянской области. СМИ насчитали четыре падения вражеской авиатехники — самолетов Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Минобороны России до сих пор молчит о факте аварии.

Напомним, что в Брянской области 13 мая произошла авиакатастрофа из-за "успешных" действий систем ПВО армии России. Вражеская авиация хотела запустить в Украину управляемые авиабомбы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 15 мая сказал, что российские пропагандисты придумывают версии крушения авиации. Среди рабочих вариантов – работа партизан и истребителей ВСУ и работа ПВО.