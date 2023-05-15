СБУ разоблачила блогера, "сливавшего" в TikTok видео перемещений ВСУ на Черкасщине (фото)

По словам тиктокера, при помощи фото и видео украинских военных он хотел "нарастить" аудиторию. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Черкасской области блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении украинских военных на территории региона, сообщает спецслужба.

Установлено, что он лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами и разместил материалы в TikTok с привязкой к геолокации.

После этого видео мгновенно было опубликовано в российских Telegram-каналах с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков, а на самой странице тиктокера его просмотрели более полумиллиона пользователей.

Свои преступные действия блогер объяснил желанием "нарастить" аудиторию.

В ходе обыска у него дома был обнаружен мобильный телефон, который злоумышленник использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей публикации отснятого видео.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Теперь горе-блогеру грозит до 8 лет лишения свободы.

В СБУ напомнили о запрете на съемки и распространение фото и видео с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Такие действия расцениваются как корректировка вражеского огня и являются наказуемым преступлением в соответствии с законом.

Напомним, 12 мая СБУ сообщила, что подозревает министра образования и науки Украины во времена президентской каденции Виктора Януковича Дмитрия Табачника в подрывной деятельности против Украины, пособничестве государству-агрессору, а также в нарушении законов и обычаев войны.

В этот же день стало известно, что в Краматорске Донецкой области взяли с поличным двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных. Один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Telegram.