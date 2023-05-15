"Даже умирать отправляются одинаково": Гиркин потролил Корнета из-за взрыва с ним в Луганске

По мнению террориста, российские коллаборанты на оккупированных территориях Украины постоянно отправляются на "тот" мир из-за своей предсказуемости.

Экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин не удержался и в сатирической манере прокомментировал чрезвычайное происшествие с луганским коллаборантом, главой так называемого "МВД ЛНР" Игорем Корнетом. Гиркин считает, что тот не смог отправиться на тот свет, как нормальный воин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Стрелкова-Гиркина, всякие несчастные случаи с коллаборантами происходят из-за их предсказуемости и ощущения уверенности в своей неуязвимости.

"Насколько все-таки донецкие (и луганские) руководители "сурковского призыва" предсказуемы. Даже умирать отправляются одинаково – не на фронтах или хотя бы в автомашинах, а в ресторанах и барбер-шопах… Вот целый генерал полиции, глава управления целой воюющей республики, прославленный и отмеченный и пр. Тот, кто имеет все возможности хоть собственный массажный кабинет, просто на работе открыть. Неужели настолько ощущение своей "неуязвимости" одолело, что не принимал элементарных мер безопасности? При его возможностях?", — вопрошает Стрелков.

Напомним, что 12 мая террорист Игорь Стрелков сделал печальный прогноз по положению ВС РФ в Украине. По его мнению, контрнаступление ВСУ вот-вот начнется, и они дойдут до границ с РФ и захватят несколько населенных пунктов.

Ранее Стрелков-Гиркин разрушил мечты Пригожина о Бахмуте. По его мнению, из Пригожина, как из г*вна лепят Наполеона, поэтому из этого ничего не получается.