Не нужен "симулякр мирного урегулирования": в ОП назвали отправную точку окончания войны

По мнению Михаила Подоляка, реальная "коалиция мира" уже должна работать над созданием механизма по привлечению виновных в агрессии РФ к ответу.

Для того, чтобы между Киевом и Москвой состоялся диалог, Россия должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий Украины. Об этом в понедельник, 15 мая, написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Отправной точкой любого диалога с Россией является безусловный вывод российских вооруженных формирований за пределы территории Украины. Все остальное — это ненужный симулякр "мирного урегулирования", — пишет Подоляк.

По словам Подоляка, реальная коалиция мира должна привлечь виновных в агрессии РФ к ответственности.

"Оружие и механизм привлечения к юридической ответственности виновных в преступлении агрессии — вот над чем сегодня должна работать реальная коалиция мира", — подчеркнул он.

Напомним, в конце марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прояснил некоторые нюансы касаемо Крымского полуострова и его освобождения от российской оккупации. Он отметил, что мировые лидеры признали территорию Украины в границах 1991 года, и поэтому все военные операции на полуострове считаются легитимными.

13 мая Подоляк прокомментировал ситуацию с разбившимся в Брянской области РФ российским многоцелевым истребителем-бомбардировщиком Су-34.

"То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только нарастать", — заявил советник руководителя ОП.