"Это "контрСВО" и она будет нарастать", – Подоляк о падении самолетов в РФ (видео)

По мнению Михаила Подоляка, Украина правильно завершит войну, а Россия обязательно заплатит по своим счетам.

Related video

То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только нарастать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

"Они (россияне — ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас-то за что?", – сказал советник.

Однако он пояснил, что по мнению самих же граждан РФ у них нет никакой войны, следовательно, по словам Подоляка, это просто начинается "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и она будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", – сказал он.

Чиновник напомнил об участившихся случаях эксцессов на критических объектах, когда идут под откос поезда или взрываются базы с горючим.

"Оружие мы же не зря получаем, правильно? Мы же должны все-таки довести до конца эту войну? И Россия будет платить по своим счетам обязательно. Эта война закончится правильно", – добавил он.

Напомним, 13 мая в Брянской области РФ разбился российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34. На месте крушения обнаружили тела пилота и штурмана, которые не смогли катапультироваться и погибли.

Ранее в этот же день над российским городом Клинцы Брянской области, в 45 км от границы с Украиной, потерпел крушение военный вертолет. В соцсетях распространялись видео.

По данным росСМИ, вертолет Ми-8 был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК Панцирь. Также на лопастях машины замечены следы от поражающих элементов, которые характерны для зенитных ракет.