"Поможет продолжать войну": Россия и Иран расширили оборонное сотрудничество, — Белый дом

Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби завил, что такое взаимодействие не только поможет Москве восполнить запасы оружия, но и будет представлять угрозу для соседей Тегерана.

Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество, что поможет ВС РФ восполнить запасы оружия. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сегодня, 15 мая, пишет The Guardian.

По его словам, США видят все большее число признаков расширения сотрудничества России и Ирана. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

В рамках сотрудничества Иран оказывает России беспилотники одностороннего действия. Предварительно с начала августа 2022 года РФ получила их более 400.

В пятницу, 12 мая, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана создать международный клуб из государств, в отношении которых введены санкции.

1 мая Кирби сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине почти всю запрашиваемую военную помощью для проведения анонсированного контрнаступления.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы обороны готовы к анонсированному контрнаступлению.