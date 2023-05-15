"Куча металла": РФ потеряла миллиарды из-за трофейных танков Т-90М "Прорыв", – военный ВСУ

"Знаменитая" российская машина имеет иностранные системы управления и средства связи. Многие зарубежные компании узнали новые подробности и расторгли договоры с Москвой на поставки танков.

Вооруженные силы Украины захватили "знаменитые" танки российских оккупантов Т-90М "Прорыв" и при их проверке выяснилось, что машина ничем не отличается от Т-72. Об этом сказал начальник Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, полковник Сергей Бачурин в интервью "АрміяInform".

"Он (танк Т-90, — ред.) называется у них "Владимир", и мы понимаем, почему так… Система управления, средства связи — иностранного производства, а запчасти – импортировались Россией", — пояснил специалист.

После обнародования экспертных выводов многие зарубежные компании, которые заключали договоры с Москвой на поставки российских Т-90, быстро разорвали все соглашения, добавил Бачурин.

"Наши офицеры аргументированно выступили по поводу "начинки" этого танка, показали доказательную базу, что это далеко не самый лучший танк в мире. Это просто куча несколько облагороженного металла. Врагу иметь что-либо лучшее после последствий действия западных санкций просто невозможно", — заметил полковник.

Из-за действий украинского командования Россия потеряла миллиарды долларов, оккупанты остались без вложений в другие образцы вооружения и будут менее активны на фронте, заявил Бачурин.

"Большая часть "новейшего супероружия" — это разработки и модернизация оружия СССР. Это касается почти всего — от крылатых ракет, самолетов, ракетного вооружения до стрелкового оружия и снаряжения", — заключил военный.

Напомним, что 10 мая появилось видео, как украинский дрон уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв". В сети обратили внимание, что машина за 4 млн долларов проиграла "мавику" за 2 тысячи долларов.

Запад не раз указывал на отставание России в развитии военно-промышленного комплекса из-за санкций. Россияне выкатывают на фронт танки Т-55, которые производили в 1958 году.