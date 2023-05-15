"Трещины серьезные": санкции подрывают способность РФ воевать, — Кирби

В Белом доме уверенны, что если экономика РФ не была полностью разрушена за последний год, она все же существенно пострадала.

Санкции существенно ограничивают деятельность ВПК России и постепенно разрушают ее экономику. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сегодня, 15 мая, пишет Тhe Guardian.

По его словам, иначе Россия не обращалась бы в Иран за беспилотниками и не пыталась покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее. Ведь экономические ограничения и меры экспортного контроля против РФ не дают ей производить новое оружие, в том числе ракеты и высокоточные боеприпасы.

"Итак, мы знаем, что санкции имеют свой эффект. Они влияют на способность Путина вести войну", — подчеркнул Кирби.

Кирби отметил, что если экономика РФ не была полностью разрушена за последний год, она все же существенно пострадала. По мнению Кирби, это заставило кремлевское руководство к чрезмерным финансовым расходам, в частности, с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут действовать долго.

"Путину придется учитывать экономические последствия, к которым приводят санкции и экспортный контроль", — убежден Кирби.

Он добавил, что восстановления РФ понадобится определенное время, но уже сейчас видны трещины в экономике.

В пятницу, 12 мая, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана создать международный клуб из государств, в отношении которых введены санкции.

Сегодня 15 мая издание The New York Times написало, что несмотря на санкции США и других более чем 40 стран Россия продолжает покупать запчасти для своих самолетов. Так, в 2022 году в РФ были отправлены тысячи партий деталей.