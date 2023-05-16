Россияне в Запорожской области грозятся отбирать автомобили с украинскими номерами, — соцсети

Оккупанты ужесточают условия жизни для гражданских и настойчиво убеждают владельцев транспортных средств менять все документы на российские.

Российские оккупанты, которые расположились в Запорожской области вновь не дают спокойной жизни местным жителям. На этот раз хотят лишить их автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Захватчики ужесточили контроль над автомобилями, которые продолжают ездить на оккупированных территориях по украинским номерам. Эти транспортные средства проверяют более усердно, в попытках выявить партизан.

"На ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) Запорожской области усилились проверки авто на украинских номерах. Оккупанты задерживают такие авто на блокпостах и настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать автомобиль в российских органах власти", — говорится в сообщении.

Если местные жители в ближайшее время не пойдут на такой шаг, то местные "власти" угрожают в будущем конфисковать транспортные средства на украинских номерах.

К слову, по информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты также предлагают коллаборантам письменно отказаться от украинского гражданства и сразу же принять российское. Тем кто откажутся идти на такой шаг — угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.

"С недавних пор на временно захваченной территории Запорожской области лицам, согласившимся сотрудничать с российскими оккупантами, предложено зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая сообщалось, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо приказал силовикам усерднее искать партизан в населенных пунктах.

5 мая мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, чтороссияне жгут документы и вывозят украденное имущество с оккупированных территорий Украины. "Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.