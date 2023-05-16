Американский самолет-крепость AC-130J может получить сверхмощный радар AESA (фото)
Если интеграция радара пройдет успешно, экипаж сможет отслеживать и уничтожать цели в любую погоду и без опасений, что AESA могут заглушить вражеские силы.
Военно-воздушные силы США планируют установить радар с активной системой электронного сканирования AESA на самолет AC-130J Ghostrider. Об этом сообщает The War Zone.
На самолет с огромным набором оружия планируется установить мощный радар AESA, что позволит экипажу получить инструмент для обнаружения, отслеживания и поражения целей в особенно плохую погоду и на больших расстояниях. Кроме этого, радар мог бы собирать больше разведывательных данных, а также обеспечивать лучшую осведомленность о ситуации вокруг.
В настоящее время в ВВС США планируют сделать техническую демонстрацию на самолете АС-130. Тестирование должно помочь понять, какие новые возможности даст AESA на самолете. Работы будут проводиться в рамках программы CRADA, которая означает сотрудничество армии США с частной компанией или научно-исследовательским учреждением по проекту, но без традиционного заключения контракта.
В издании отмечается, что в 2015 году уже были попытки интегрировать радар AN/ANQ-236 под крыло. Однако тогда установка радара сочли непригодной. Хотя сам радар должен создавать радиолокационные карты, выявлять подземные объекты или даже отслеживать движение транспорта.
Если новый радар успешно интегрирует, то AC-130J получит значительные преимущества. Он сможет быстрее заметить цель, а также делать это с большей точностью. Кроме того, AESA обладает повышенной устойчивостью к радиочастотным помехам. И одна из самых главных особенностей, отличающая радар от электрооптической и инфракрасной камеры, является всепогодность. Более врагу не помогут даже дымовые завесы, которые должны "ослеплять" оптические и инфракрасные датчики.
Напомним, 7 марта США впервые отправили в Южную Корею "универсального солдата" самолет AC-130J, имеющий разное вооружение.
8 октября 2021 года ВВС США опробовали на самолете AC-130J лазерную установку для ударов по наземным целям.