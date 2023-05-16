Американский самолет-крепость AC-130J может получить сверхмощный радар AESA (фото)

Если интеграция радара пройдет успешно, экипаж сможет отслеживать и уничтожать цели в любую погоду и без опасений, что AESA могут заглушить вражеские силы.

Военно-воздушные силы США планируют установить радар с активной системой электронного сканирования AESA на самолет AC-130J Ghostrider. Об этом сообщает The War Zone.

На самолет с огромным набором оружия планируется установить мощный радар AESA, что позволит экипажу получить инструмент для обнаружения, отслеживания и поражения целей в особенно плохую погоду и на больших расстояниях. Кроме этого, радар мог бы собирать больше разведывательных данных, а также обеспечивать лучшую осведомленность о ситуации вокруг.

Фото: U.S. Air Force

В настоящее время в ВВС США планируют сделать техническую демонстрацию на самолете АС-130. Тестирование должно помочь понять, какие новые возможности даст AESA на самолете. Работы будут проводиться в рамках программы CRADA, которая означает сотрудничество армии США с частной компанией или научно-исследовательским учреждением по проекту, но без традиционного заключения контракта.

В издании отмечается, что в 2015 году уже были попытки интегрировать радар AN/ANQ-236 под крыло. Однако тогда установка радара сочли непригодной. Хотя сам радар должен создавать радиолокационные карты, выявлять подземные объекты или даже отслеживать движение транспорта.

Пример карты, создаваемой радаром AN/ZPY-5 VADER на топографической карте

Если новый радар успешно интегрирует, то AC-130J получит значительные преимущества. Он сможет быстрее заметить цель, а также делать это с большей точностью. Кроме того, AESA обладает повышенной устойчивостью к радиочастотным помехам. И одна из самых главных особенностей, отличающая радар от электрооптической и инфракрасной камеры, является всепогодность. Более врагу не помогут даже дымовые завесы, которые должны "ослеплять" оптические и инфракрасные датчики.

Напомним, 7 марта США впервые отправили в Южную Корею "универсального солдата" самолет AC-130J, имеющий разное вооружение.

8 октября 2021 года ВВС США опробовали на самолете AC-130J лазерную установку для ударов по наземным целям.