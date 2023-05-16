Множество задач: почему подготовка к наступлению занимает так много времени, – экс-генерал США

Кроме того, что бойцов нужно научить и вооружить, все это войско нужно скоординировать и обеспечить логистикой. По словам Марка Гертлинга, таких вызовов перед ВСУ еще не было.

После месяцев кровопролитных боев на Бахмутском направлении Украина готовится к наступлению. Генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг командовал 1-й бронетанковой дивизией во время нападения на Ирак, а позже командовал армией США в Европе. В колонке The Washington Post генерал рассказал, в чем сложность подготовки операции.

Невозможно сказать, когда начнется наступление Украины. Размышляющие, где и когда начнется операция, должны понимать, что это сверхсложный вызов для ВСУ.

У главнокомандующего Валерия Залужного есть два главных преимущества: время и место атаки. Когда подготовленные бойцы пойдут в бой, остановить их уже невозможно. Гертлинг не исключает, что возможно из-за этого в свое время генерал Эйзенхауэр в ночь перед высадкой в Нормандии вернулся в свой коттедж. Там он оставил записку о полной ответственности за провал операции, если бы это произошло.

Последние несколько месяцев украинским командирам нужно решать сверхсложные задачи:

изучение данных разведки;

исследование линий связи оккупантов;

удары по вражеским штабам и складам;

координация движения сопротивления на оккупированных территориях

Организация — самый большой вызов

Но наиболее важна координация с союзниками, которые тренируют бойцов в своих странах. Надо было синхронизировать отправку мобилизованных за границу, а затем их возвращение в Украину на подготовленные плацдармы. Генерал Гертлинг отмечает, что эта задача сверхсложная даже для лучших командиров.

После решения этих вопросов появляется еще один RSOI — Reception, Staging, Forward Movement и Integration (Прием, размещение, движение и интеграция). Как отмечает Гертлинг, это означает скоординированную и синхронизированную работу всей команды.

"Это похоже на превращение кучи разных кусочков головоломки в боеспособные единицы, а затем перемещение их по всему полю боя", — говорили одно время наставники американского генерала.

Более того, РФ имела время на укрепление, они занимают господствующие высоты за линией фронта. Наступательные операции требуют больше сил, большей ловкости маневра, более длинных и надежных линий поставки. Украинская армия снова должна сделать то, чего еще никогда не делала — провести очень масштабную операцию.

В итоге генерал Гертлинг заявил, что верит в победу Украины и способность Залужного решить необходимые задачи.

Напомним, 16 мая в бригаде "Лють" показали подготовку к наступлению мотивированных бойцов.

14 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что Путин может применить химическое оружие при успехах ВСУ в наступлении.