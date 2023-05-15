Путин может применить химическое оружие при успехах ВСУ в контрнаступлении, — Уоллес

Глава британского Минобороны опасается, что Кремль прибегнет к нетрадиционным системам вооружений. В качестве примера он вспомнил, как армия России массово травила сирийцев, помогая режиму Асада.

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Российское военное командование может применить химическое оружие в случае успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал 15 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

Британские власти, как сказал чиновник, очень настороженно относятся к опасениям и возможностям РФ прибегнуть к нетрадиционным системам вооружений в Украине.

"Мы готовы, международное сообщество регулярно общается, мы сотрудничаем с НАТО и повышаем нашу готовность", — отметил Уоллес.

Глава Минобороны вспомнил как Россия применила химическое оружие в Сирии и отравила в Солсбери в марте 2018 года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Если контрнаступление будет успешным, президент России Владимир Путин может прибегнуть к системам нетрадиционного оружия, таким как химическое и биологическое оружие, как он сделал в Сирии", — указал Уоллес.

Мир всегда должен быть настороже в отношении российских военных и Путина. Применение Россией химического оружия в Сирии было поворотным моментом, добавил он.

Напомним, что 5 мая российское Минобороны обвинило США в "вербовке" украинских специалистов для создания оружия массового поражения. Северо-западная лаборатория Минэнерго США якобі управляла проектами по изучению ряда болезней.

Украинские хакеры из "Киберсопротивления" в марте этого года показали доказательства применения россиянами химического оружия в Украине. Один из военных РФ "засветил" сброс газовой гранаты К-51 с дрона .

Генштаб ВСУ в ноябре прошлого года сообщали о точечном применении ВС РФ химического оружия на фронте. Боевые вещества могут поражать органы зрения и дыхания.