Украина рассчитывает получить 40-50 истребителей F-16, – Минобороны

По словам советника министра обороны Юрия Сака, президент Владимир Зеленский будет настаивать, чтобы вопросы поставок современных боевых самолетов обсудили на саммите G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Вильнюсе.

Украина планирует получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты воздушного пространства Украины от российских бомбардировок. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак изданию Politico.

Он пояснил, что потребность в современных самолетах неотложна. Она обострилась в марте, когда российские ВВС начали обширно использовать управляемые планирующие бомбы. Такое вооружение достигает целей на дальних дистанциях. Сейчас у Украины нет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их переносят. Для этого требуются современные истребители.

"Сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак", – рассказал Сак.

Советник Минобороны отметил, что противовоздушная оборона нуждается в истребителях F-16. В этом случае ПВО Украины будет иметь больше возможностей.

Юрий Сак анонсировал и решительные шаги со стороны президента Владимира Зеленского по этому вопросу. Глава украинского государства желает, чтобы вопросы современных боевых самолетов обсудили в повестке дня саммита G7, который состоится в японской Хиросиме, а также на саммите НАТО в Литве в июле. Несмотря на то, что Франция, Великобритания, Италия и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", а у Киева есть желание, чтобы европейские союзники поощряли таких союзников, как США и Турция.

Советник министра обороны объяснил, что украинский президент получил "заверения" от союзников в том, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни. Это произошло во время его европейского турне.

Напомним, 12 мая в издании The War Zone рассказали, какие самолеты ВСУ могут стать носителями боеприпасов Storm Shadow. Су-27 и бомбардировщик Су-24 являются основными кандидатами на роль носителей.