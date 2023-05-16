Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области, есть раненые, — росСМИ

В результате атаки дрона, как утверждают журналисты, пострадали 5 пограничников РФ — их госпитализировали с осколочными ранениями.

15 мая ночью в Курской области РФ прогремело несколько мощных взрывов. Россияне заявляют, что беспилотник сбросил 3 боеприпаса на здание местного отделения ФСБ. Об этом сообщают росСМИ.

"Атака произошла в 23 часа 15 мая. Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в поселке Глушково Курской области", — заявляют в источнике.

По данным росСМИ, в результате обстрела якобы ранены и госпитализированы 5 пограничников с осколочными ранения по всему телу. В российских источниках также приводят список пострадавших.

п. Глушково, Курская обл

Напомним, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.

В тот же день, 15 мая, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 15 рассказал, что российские пропагандисты придумывают версии крушения авиации. Среди вариантов — работа партизан и истребителей ВСУ, а также работа ПВО.

Также напомним, что в Брянской области 13 мая произошла авиакатастрофа из-за "успешных" действий систем ПВО армии России. Вражеская авиация хотела запустить в Украину управляемые авиабомбы.