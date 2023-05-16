"Вагнеровцы, как крысы в мышеловке": Сырский о ситуации в Бахмуте (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, украинские военные пишут историю, потому что, несмотря на численное преимущество врага, успешно проводят наступательные действия.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные начали писать новую историю, потому что начали наступление. Об этом он заявил во время визита командиров на передовой.

По словам генерала, последние три дня украинские силы идут в наступление несмотря на все вражеские заявления о практические захвате Бахмута. Потому украинские военные пишут историю.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", — подчеркнул украинский офицер.

Во время визита на передний край Сырский вместе с командирами частей и подразделений принял необходимые решения по продолжению оборонной операции. Также просчитывались возможные сценарии развития событий. Кроме этого, генерал отметил наградами бойцов. Сырский выделил военных 57-й отдельной мотопехотной бригады, 3 и 5 отдельных штурмовых бригад, 24 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и другие бригады.

Примерная карта боевых действий вокруг Бахмута Фото: deepstatemap.live

Напомним, 16 мая в британской разведке заявили, что бойцы ВСУ смогли стабилизировать фланги Бахмута в свою пользу. Можно снова использовать дорогу 0506 для поставок.

15 мая Сырский заявил, что продвижение ВСУ под Бахмутом – это первый успех украинских наступательных действий.