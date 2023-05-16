В Запорожье произошло вооруженное нападение на военных, есть раненые (видео)

По данным следствия, конфликт возник между военнослужащими и неизвестными лицами, в результате которого последние устроили стрельбу из охотничьего и автоматического оружия.

В Запорожье на стоянке возле рынка произошло нападение на военных, в результате которого один из них получил ножевые ранение. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По информации, полученной от полиции, 15 мая около 16:00 на стоянке автотранспорта возле городского рынка произошел конфликт между неизвестными лицами и военнослужащими.

В результате конфликта неизвестные открыли огонь, используя охотничье и автоматическое оружие. А также нападавшие совершили хулиганские действия с применением предметов для нанесения телесных повреждений.

Подробности инцидента на данный момент проверяются полицией.

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"После чего неизвестные мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, он был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате проведения следственно-оперативных мер на одном из блокпостов Запорожской области были задержаны двое мужчин 1976 и 2001 года рождения. Оба обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения. Задержание осуществлено в соответствии со статьей 208 УПК Украины. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция активно разыскивает других участников нападения, и ведется открытое уголовное производство по данному случаю.

Полиция Запорожья устанавливает участников стрельбы в одном из районов города

В Запорожье на стоянке возле рынка произошло нападение на военных

Напомним, что 10 мая на варшавском пляже Понятувка произошла массовая пьяная драка между гражданами Украины и Польши.

Кроме того, 2 февраля в центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины стреляли из автомата. Стреляли возле обменника криптовалюты, в результате был ранен националист и участник АТО Алексей Середюк. Его поместили в карету скорой помощи.