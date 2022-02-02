Двое раненных, еще 14 - в райотделе: почему возле здания СБУ в Киеве началась стрельба

Возле пункта обмена валют на улице Владимирской произошла драка между охранниками финучреждения и активистами, которая переросла в стрельбу. В ходе инцидента пострадал националист Алексей Середюк.

В центре Киева на улице Владимирской возле здания Службы безопасности Украины стреляли из автомата. Видео перестрелки появилось в соцсетях.

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По информации Telegram-канала Pаvlovsky News, стреляли возле обменника криптовалюты, в результате был ранен националист и участник АТО Алексей Середюк. Его поместили в карету скорой помощи.

"Перестрелка произошла здесь уже второй раз. Отсюда около 200 метров до главного управления полиции Киева и 100 метров до главного управления СБУ", – отметили журналисты.

Один из правоохранителей рассказал Pаvlovsky News, что видел, как 30 человек выбежали из автобуса и начали стрелять. Перестрелку устроили после кулачных боев активистов с охранниками обменника.

Территорию стрельбы оцепили ограничительной лентой, на месте работала следственно-оперативная группа, пишет издание "Страна".

Внутри оставалась часть участников конфликта, их планировали выводить и разместить в автозаке. Раненого доставили в 17 клиническую больницу Киева, сообщило издание.

Издание ИНФОРМЕР называет Середюка "своим журналистом". По информации медиа, он отправился к обменнику выполнять редакционное задание и проводить расследование, но "охранники устроили стрельбу и подстрелили его".

"Как оказалось, там находится обменник криптовалюты, через который, по информации наших журналистов и других общественных активистов, идет финансирование террористических группировок ОРДЛО и финансируется наркобизнес. Неадекваты с автоматами, которые устроили стрельбу, являются охранной фирмой этого обменника", – сообщило СМИ.

Позднее стало известно, что ветеран АТО Михаил Майман проведал в больнице Алексея Середюка. Майман назвал его своим сослуживцем и побратимом. Середюк на видео уточнил, что охранники вели огонь по толпе, но не попали в людей.

"Ребята хотели прикрыть криптообменник, финансирующий террористов в Л/ДНР. Середюк рассказал мне, что этот обменник крышуют силовые структуры. Активная фаза конфликта началась с фразы: "Мы вас "укропов" на фронте валили и тут всех перемочим. Это наша земля", – рассказал Майман.

Чем известен Алексей Середюк?

Середюк состоит в праворадикальной партии "Братство", которую создал общественный деятель и политик Дмитрий Корчинский. В 2016 году Середюк был одним из организаторов акции по блокировке телеканала "Интер".

Середюк также руководил батальоном спецназначения МВД "Святая Мария", который создали на основе добровольческого формирования, созданного Корчинским в 2014 году.

Что говорят в СБУ и полиции?

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Фокусу сообщил, что спецслужба знает "полную" картину инцидента, но это дело – подследственность и компетенция Нацполиции. Подробные сведения в СБУ разглашать отказались.

Пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубарева добавила, что среди участников конфликта возле здания СБУ в Киеве нет потерпевших с огнестрельными ранениями.

"Есть пострадавшие в результате драки – двое человек, их доставили в медучреждение. Конфликт случился между активистами и сотрудниками данной организации. В Шевченковский райотдел доставили 14 человек… Стрелял один из участников данного конфликта", – отметила она.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы.

Напомним, что 25 января этого года произошла перестрелка между инкассатором и членами общественной организации возле обменника, который расположен рядом со зданием СБУ. Представители организации хотели наклеить наклейки на обменник, а сотрудник инкассационной службы воспринял эти действия как нападение и начал стрелять.

А 27 января в Киеве стреляли два раза — в Днепровском и в Голосеевском районах с последующим ограблением. В первом эпизоде стреляли по джипу Lexus, в автомобиль попали четыре пули.