В Киеве за вечер произошло два расстрела: у мужчины отобрали 10 млн гривен (фото)

В обоих случаях жертвы нападения остались живы. В Голосеевском районе у мужчины отобрали крупную сумму денег.

В Киеве за вечер 27 января произошло сразу две стрельбы. Одна — в Днепровском районе, а вторая в Голосеевском с дальнейшим ограблением, сообщает местный Telegram-канал.

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В первом случае инцидент произошел на перекрестке улиц Каховская и Челябинская. Неизвестные начали стрелять по внедорожнику Lexus, всего в автомобиль попали четыре пули. Водитель остался жив. По предварительной информации, никто не пострадал. Известно, что внедорожник уже обстреливали две недели назад.

"Тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще одна пуля пролетела сквозь салон. В этот раз пули попали в боковое стекло пассажира, колесо и дверь", — говорится в сообщении.

[ + – ] стрельба в Днепровском районе

[ + – ] стрельба по автомобилю

Предполагается, что неизвестные стреляли из травматического оружия усиленного действия. Как сообщают СМИ, владельцем Lexus является Рзаев Эльсевар Тарих Оглы 1966 года рождения.

В Голосеевском районе стрельба произошла на улице Паньковской. Неизвестные пустили в ход огнестрельного оружия и ограбили мужчину на почти 10 миллионов гривен. Потерпевший остался жив, к месту инцидента прибыли правоохранители.

Напомним, несколько дней назад в Киеве возле центрального здания Службы безопасности Украины произошла стрельба. Ее устроил инкассатор, который ошибочно подумал об ограблении обменника.

Еще сообщалось, что в Святошинском районе Киева под зданием суда произошла стрельба. В итоге ранили гражданина Грузии, имевшего судимость — он находился в тяжелом состоянии.