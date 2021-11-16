Попало 4-5 пуль: в Киеве возле суда расстреляли мужчину (фото, видео)

По информации журналистов, ранения получил гражданин Грузии, а суде должно было слушаться дело о разбое. Виновника удалось задержать в районе Софиевской Борщаговки.

В Киеве неизвестный стрелял из пистолета в мужчину, инцидент произошел на улице Мельниченко в Святошинском районе. О происшествии рассказали в Национальной полиции Украины.

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По информации правоохранителей, мужчина стрелял из автомобиля. Машина скорой помощи немедленно выехала на место, врачи оказали первую помощь раненому. Источники LIGA.net в полиции говорят, что стреляли под зданием Киево-Святошинского суда.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники добавило, что ранен гражданин Грузии, имевший судимость. Он находится в тяжелом состоянии.

Чтобы остановить и задержать подозреваемого, полиция раздала ориентировки патрульным. В столице ввели спецоперацию.

Собеседники издания "Сегодня" в правоохранительных органах рассказали, что мужчина получил три ранения – в ногу и спину. Он пришел на заседание суда с адвокатом, где должны были рассматривать дело о разбое. Другие участники дела не пришли. При выходе из суда в него выстрелили из огнестрельного оружия.

После того, как его обстрелял неизвестный, во двор выбежали сотрудники судебной охраны с аптечкой и экстренно оказали ему всю необходимую помощь"

Правозащитник Вадим Володарский стал очевидцем инцидента. В Facebook он написал, что в момент стрельбы был в кабинете судьи. Всего стреляли 3-4 раза, после этого судья и Володарский бросились к окну и увидели лежащего на земле человека.

Володарский пообщался с сотрудниками суда. По их словам, стрелявший уехал на сером автомобиле Infiniti.

Telegram-канал "Киев сейчас" позже сообщил о задержании стрелка в районе Софиевская Борщаговка.

"Раненый — 42-летний гражданин Грузии. В него попало около 4-5 пуль", – сообщил канал.

О задержании стрелявшего сообщил также паблик "Типичный Киев".

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