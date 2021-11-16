Потрапило 4-5 куль: у Києві біля суду розстріляли чоловіка (фото, відео)

За інформацією журналістів, поранення отримав громадянин Грузії, а в самому суді мали слухати справу про розбій. Винуватця вдалося затримати

У Києві невідомий стріляв з пістолета в чоловіка, інцидент стався на вулиці Мельниченка у Святошинському районі. Про подію розповіли в Національній поліції України.

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За інформацією правоохоронців, чоловік стріляв з автомобіля. Машина швидкої допомоги негайно виїхала на місце, лікарі надали першу допомогу пораненому. Джерела LIGA.net у поліції кажуть, що стріляли під будівлею Києво-Святошинського суду.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела додало, що поранено громадянина Грузії, який мав судимість. Він перебуває в тяжкому стані.

Щоб зупинити та затримати підозрюваного, поліція роздала орієнтування патрульним. У столиці запровадили спецоперацію.

Співрозмовники видання "Сегодня" у правоохоронних органах розповіли, що чоловік отримав три поранення – у ногу та спину. Він прийшов на засідання суду з адвокатом, де мали розглядати справу про розбій. Інші учасники справи не прийшли. При виході із суду в нього вистрілили з вогнепальної зброї.

Після того, як його обстріляв невідомий, у двір вибігли співробітники судової охорони з аптечкою та екстрено надали йому всю необхідну допомогу.

Правозахисник Вадим Володарський став свідком інциденту. У Facebook він написав, що в момент стрілянини був у кабінеті судді. Усього стріляли 3-4 рази, після цього суддя і Володарський кинулися до вікна і побачили людину, яка лежала на землі.

Володарський поспілкувався зі співробітниками суду. За їхніми словами, той, хто стріляв, поїхав на сірому автомобілі Infiniti.

Telegram-канал "Киев Сейчас" пізніше повідомив про затримання стрільця в районі Софіївська Борщагівка.

"Поранений — 42-річний громадянин Грузії. У нього потрапило близько 4-5 куль", — повідомив канал.

Про затримання стрільця повідомив також паблік "Типичный Киев".

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