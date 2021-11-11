Намагалися вимкнути електрику: під Харковом чоловік обстріляв комунальників
У "Харківобленерго" стверджують — стріляли, ймовірно, з пневматичної зброї. Одному з працівників куля потрапила до рук, коли він прикривав обличчя.
У Харківській області в селі Рокитне на співробітників "Харківобленерго" 10 листопада скоїли збройний напад. Про це повідомляє сайт АТ "Харківобленерго".
У компанії заявили, що під час виконання службових обов'язків на співробітників, які обслуговують електромережі в Нововодолазькому районі, напали зі зброєю.
Зазначається, що працівників компанії було направлено до цього села, щоб відключити від електропостачання обладнання, яке люди підключили незаконно.
"Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти в їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля потрапила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя", — наголошується в повідомленні компанії.
На місце події прибули правоохоронці. Представники обленерго склали заяву, щоб додати інформацію про досудові розслідування в Єдиний реєстр і щоб винуватці понесли покарання, передбачене законом.
Після інциденту керівництво "Харківобленерго" у своєму зверненні до громадян попросило не заважати роботі енергетиків, які забезпечують їхню електрику.
Поліція Харківської області у зв'язку з подією порушила справу за статтею КК України "хуліганство". Стаття передбачає максимальне покарання до п'яти років ув'язнення. Наразі слідство проводить роботу з підозрюваним, який конфліктував із бригадою енергетиків.
Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах чоловік, на якому була форма з написом "СБУ", застрелив бізнесмена. Інцидент стався в одному з місцевих кафе, неподалік будівель міськради. Той, хто стріляв, втік з місця події.