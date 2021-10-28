В Сумах на очах у дружини застрелили члена "Правого сектору" (фото, відео)
Кіллер чекав націоналіста біля його під'їзду та здійснив понад 10 пострілів.
У четвер, 27 жовтня, в Сумах було застрелено представника місцевого осередку "Правого сектору" Олександра Іваніна. Про це повідомляє пресслужба націоналістичної організації.
Повідомляється, що Олександра Іваніна було застрелено біля під'їзду свого будинку.
Кілер, за даними пресслужби "Правого сектора", здійснив понад 10 пострілів, а напад стався на очах дружини члена організації.
"Не виникає сумнівів, хто доклав до цього руку і де саме шукати винних. "Правий сектор" переконаний, що саме націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства", — заявили в організації.
Інформацію про вбивство Олександра Іваніни підтвердили у Нацполіції регіону. Спікер відомства Володимир Крупецьких у коментарі Суспільному заявив, що силовики отримали інформацію про вбивство чоловіка 1992 року народження о 21:10. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.
Керівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун розповів, що близько 21:00 Олександр Іваніна зі своєю дружиною під'їхали до під'їзду. Поруч на лавці сидів чоловік, який почав стріляти, як тільки побачив свою жертву.
"Здійснив кілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", — додав Сергій Супрун у спілкуванні з журналістами.
Зазначимо, що Олександр Іваніна у 2020 році балотувався до міськради Сум від партії "Правий сектор".
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