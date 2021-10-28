В Сумах на очах у дружини застрелили члена "Правого сектору" (фото, відео)

Кіллер чекав націоналіста біля його під'їзду та здійснив понад 10 пострілів.

У четвер, 27 жовтня, в Сумах було застрелено представника місцевого осередку "Правого сектору" Олександра Іваніна. Про це повідомляє пресслужба націоналістичної організації.

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Повідомляється, що Олександра Іваніна було застрелено біля під'їзду свого будинку.

Кілер, за даними пресслужби "Правого сектора", здійснив понад 10 пострілів, а напад стався на очах дружини члена організації.

"Не виникає сумнівів, хто доклав до цього руку і де саме шукати винних. "Правий сектор" переконаний, що саме націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства", — заявили в організації.

[ + – ] Вбивство Олександра Іваніни у Сумах

Інформацію про вбивство Олександра Іваніни підтвердили у Нацполіції регіону. Спікер відомства Володимир Крупецьких у коментарі Суспільному заявив, що силовики отримали інформацію про вбивство чоловіка 1992 року народження о 21:10. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

[ + – ] Олександр Іваніна

Керівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун розповів, що близько 21:00 Олександр Іваніна зі своєю дружиною під'їхали до під'їзду. Поруч на лавці сидів чоловік, який почав стріляти, як тільки побачив свою жертву.

"Здійснив кілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", — додав Сергій Супрун у спілкуванні з журналістами.

Зазначимо, що Олександр Іваніна у 2020 році балотувався до міськради Сум від партії "Правий сектор".

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[ + – ] Олександра Іваніну застрелили в Сумах [ + – ] Олександра Іваніну застрелили в Сумах

Раніше Фокус повідомляв про вбивство бізнесмена у Черкасах. 22 вересня в одному з кафе Черкас чоловік у формі із написом "СБУ" застрелив місцевого підприємця, а після вбивства у місті оголосили план "Сирена".

Також Фокус розповідав, що у Києві посеред вулиці побили та застрелили перехожого. Тіло чоловіка зі слідами побоїв та вогнепальним пораненням знайшли у Дніпровському районі Києва.