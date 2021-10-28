В Сумах на глазах у жены застрелили члена "Правого сектора" (фото, видео)

Киллер поджидал националиста возле его подъезда и совершил более 10 выстрелов.

В четверг, 27 октября, в Сумах был застрелен представитель местной ячейки "Правого сектора" Александр Иванина. Об этом сообщает пресс-служба националистической организации.

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Сообщается, что Александр Иванина был застрелен возле подъезда своего дома.

Киллер, по данным пресс-службы "Правого сектора", совершил более 10 выстрелов, а нападение произошло на глазах жены члена организации.

"Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где именно искать виновных. "Правый сектор" убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства", — заявили в организации.

[ + – ] Убийство Александра Иванины в Сумах

Информацию об убийстве Александра Иванины подтвердили в Нацполиции региона. Спикер ведомства Владимир Крупецких в комментарии Суспільному заявил, что силовики получили информацию об убийстве мужчины 1992 года рождения в 21:10. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

[ + – ] Александр Иванина

Руководитель областной ячейки "Правого сектора" Сергей Супрун рассказал, что около 21:00 Александр Иванина со своей женой подъехали к подъезду. Рядом на лавочке сидел мужчина, который начал стрелять, как только увидел свою жертву.

"Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", — добавил Сергей Супрун в общении с журналистами.

Отметим, что Александр Иванина в 2020 году баллотировался в горсовет Сум от партии "Правый сектор".

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[ + – ] Александра Иванины застрелили в Сумах [ + – ] Александра Иванины застрелили в Сумах

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