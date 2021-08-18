В Киеве посреди улицы избили и застрелили прохожего

Тело нашли на улице Новаторов сегодня утром. Сейчас полицейские осматривают место происшествия. Нападавшие оставили личные вещи убитого при нем

В среду, 18 августа, в Днепровском районе Киева обнаружили тело мужчины со следами от побоев и, предположительно, огнестрельным ранением. Правоохранители разыскивают предполагаемых преступников. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

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Сегодня около 11:30 полиции сообщили, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, предположительно, огнестрельными.

"Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", — сообщили в полиции.

На место происшествия выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи.

Полицейские проводят осмотр территории, а также опрашивают заявителя и свидетелей инцидента.

"Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события", — добавили правоохранители.

Как сообщает ТСН со ссылкой на слова местных жителей, покойный не проживал в этом районе — событие произошло в частном секторе, где люди друг друга хорошо знают. Услышав выстрелы они подбежали к мужчине и попытались оказать ему помощь, вызвали скорую. Однако она ехала более 20 минут и пострадавший скончался до приезда медиков.

"На месте полиция обнаружила гильзы. Подозревают, что за мужчиной следили и сначала его избили. Но личные вещи, такие как его барсетка, остались с ним", — сообщили журналисты.

Напомним, в феврале прошлого года в Шевченковском районе Киева преступники застрелили пластического хирурга. Тогда под стражу взяли двоих подозреваемых.

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