О возможных мотивах преступления следствие пока что умалчивает

Шевченковский столичный суд арестовал подозреваемых в убийстве руководителя клиники DMK Ukraine пластического хирурга Андрея Сотника на два месяца.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В субботу, 15 февраля 2020 года, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский районный суд столицы избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, которого подозревают в совершении убийства пластического хирурга на ул. Саксаганского в Киеве", – говорится в сообщении.

Максимец уточнила, что речь идет о двух месяцах под стражей без возможности внесения залога.

"Несколько минут назад Шевченковский суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в заказном убийстве врача-хирурга. Результат заседаний – оба подозреваемых (исполнитель и его сообщник, который выполнял роль водителя) будут находиться под стражей 2 месяца без возможности внесения залога", – добавила Максимец.

Ранее задержанному в Одесском аэропорту гражданину Кыргызстана 1982 года рождения, который, согласно следствию, непосредственно совершил убийство, было сообщено о подозрении в умышленном заказном покушении. Его сообщнику грозит срок за подделку документов по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Всего за совершенное преступление подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. О возможных мотивах преступления следствие пока что умалчивает.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.

Позже с сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.