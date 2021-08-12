В Киеве нашли тело участницы шоу "Панянка-селянка" (видео)

По предварительным данным, Татьяну Осадчую зарезал ее собственный муж, с которым она часто скандалила.

В Киеве произошло резонансные убийство, одну из участниц телешоу "Панянка-селянка" Татьяну Осадчую нашли мертвой в ее квартире. О подробностях происшествия было рассказано в сюжете "Надзвичайних новин".

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Журналисты выяснили, что Татьяну хорошо знали в Оболонском районе столицы. Она держала на дому свой маникюрный салон, кроме того была известна тем, что принимала участие в телепроекте "Панянка-селянка".

Соседи рассказывают, что в жизни Осадчая была отзывчивой, советовала женщинам, как строить взаимоотношения со своими мужьями.

Однако, в личной жизни у нее было не все так просто: недавно женщина вышла замуж, но с супругом отношения не сложились. Они часто ругались, а перед убийством Татьяне пришлось даже прятаться от мужа у соседей.

В день убийства столичным правоохранителям поступило сообщение от одного из жителей района, который рассказал, что к нему на улице подошел мужчина и попросил вызвать для своей жены "скорую помощь".

Медики "скорой", прибывшие по вызову, констатировали, что женщина уже мертва. На теле погибшей врачи нашли многочисленные раны, ушибы, а ее горло было перерезано.

[ + – ] Сюжет об убийстве женщины

Позже полицейские выяснили, что перед этим между Осадчей и ее мужем произошел конфликт, завершившийся дракой. Во время драки муж Татьяны несколько раз ударил женщину ножом, и она скончалась от ран, не совместимых с жизнью.

51-летний мужчина задержан, по факту убийства открыто уголовное производство. Суд постановил в качестве меры пресечения держать мужчину под стражей.

Семейная жизнь Осадчей

С будущим мужем Татьяна Осадчая познакомилось в Интернете. Николай был старше ее на 16 лет, но эта разница не смутила женщину. Ранее мужчина жил в другом городе и в первые месяцы знакомства они периодически навещали друг друга.

Друзья погибшей рассказывают, что поссорившись, пара перестала встречаться и не общалась почти три года.

После того, как Николай заболел, Татьяна приехала к нему в Харьков. Оказалось, что мужчине требовалась помощь после перенесенного инсульта. Затем женщина, весной 2021 года, перевезла Николая к себе в Киев.

Несмотря на то, что друзья отговаривали ее от свадьбы, Осадчая твердо решила официально расписаться с Николаем. И эта свадьба состоялась в начале лета 2021 текущего года.

Татьяна часто рассказывала своим подругам, что ее муж оказался агрессивным человеком. Перед убийством женщина в одном нижнем белье прибежала к своим соседям, а мужу, явившемуся за ней, брызнула в лицо из баллончика с газом.

Правоохранителям задержанный мужчина сообщил, что схватился за нож после того, как Татьяна вооружилась шваброй.

Что еще известно о Татьяне

Подруга Осадчей утверждает, что Татьяна была вспыльчивым человеком, способной высказать собеседнику все, что о нем думает, пишет Обозреватель.

Когда Татьяна еще училась в школе, то одноклассники из-за пышных форм девушки называли ее "секс-бомбой".

Сама Татьяна очень гордилась своей грудью, считая ее своим "большим достоинством".

"Рядом со мной должен быть сильный мужчина, мужественный, а не тряпка", – рассказывала женщина на проекте.

Напомним, в мае в Киеве мужчина со своим знакомым избили, облили горючим веществом и подожгли 41-летнего мужчину, пытаясь ему "отомстить" за оскорбление ребенка. Позже пострадавший скончался в больнице.

В апреле тоже в столице 16-летний подросток убил ножом своих родителей и восьмилетнего брата.

А в декабре прошлого года в центре Киева на Майдане Независимости в подземном переходе произошла драка, в результате которой был зарезан мужчина.