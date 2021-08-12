У Києві знайшли тіло учасниці шоу "Панянка-селянка" (відео)

За попередніми даними, Тетяну Осадчу зарізав її власний чоловік, із яким вона часто скандалила.

У Києві відбулося резонансне вбивство, одну з учасниць телешоу "Панянка-селянка" Тетяну Осадчу знайшли мертвою в її квартирі. Про подробиці події було розказано в сюжеті "Надзвичайних новин".

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Журналісти з'ясували, що Тетяну добре знали в Оболонському районі столиці. Вона тримала вдома свій манікюрний салон, крім того, була відома тим, що брала участь у телепроекті "Панянка-селянка".

Сусіди розповідають, що в житті Осадча була чуйною, радила жінкам, як будувати стосунки зі своїми чоловіками.

Однак, в особистому житті у неї було не все так просто: нещодавно жінка вийшла заміж, але з чоловіком стосунки не склалися. Вони часто сварилися, а перед вбивством Тетяні довелося навіть ховатися від чоловіка у сусідів.

У день вбивства столичним правоохоронцям надійшло повідомлення від одного з жителів району, який розповів, що до нього на вулиці підійшов чоловік і попросив викликати для своєї дружини "швидку допомогу".

Медики "швидкої", які прибули за викликом, констатували, що жінка вже мертва. На тілі загиблої лікарі знайшли численні рани, забої, а її горло було перерізане.

[ + – ] Сюжет про вбивство жінки

Пізніше поліцейські з'ясували, що перед цим між Осадчою та її чоловіком стався конфлікт, який завершився бійкою. Під час бійки чоловік Тетяни кілька разів ударив жінку ножем, і вона померла від ран, несумісних із життям.

51-річний чоловік затриманий, за фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Суд постановив у якості запобіжного заходу тримати чоловіка під вартою.

Сімейне життя Осадчої

Із майбутнім чоловіком Тетяна Осадча познайомилося в Інтернеті. Микола був старший за неї на 16 років, але ця різниця не збентежила жінку. Раніше чоловік жив в іншому місті, і в перші місяці знайомства вони періодично відвідували один одного.

Друзі загиблої розповідають, що, посварившись, пара перестала зустрічатися і не спілкувалася майже три роки.

Після того, як Микола захворів, Тетяна приїхала до нього в Харків. Виявилося, що чоловікові потрібна допомога після перенесеного інсульту. Потім жінка навесні 2021 року перевезла Миколу до себе в Київ.

Незважаючи на те, що друзі відмовляли її від весілля, Осадча твердо вирішила офіційно розписатися з Миколою. І це весілля відбулося на початку літа поточного року.

Тетяна часто розповідала своїм подругам, що її чоловік виявився агресивною людиною. Перед вбивством жінка в одній нижній білизні прибігла до своїх сусідів, а чоловікові, що явився за нею, бризнула в обличчя з балончика з газом.

Правоохоронцям затриманий чоловік повідомив, що схопився за ніж після того, як Тетяна озброїлася шваброю.

Що ще відомо про Тетяну

Подруга Осадчої стверджує, що Тетяна була запальною людиною, здатною сказати співрозмовнику все, що про нього думає, пише Оглядач.

Коли Тетяна ще вчилася в школі, то однокласники через пишні форми дівчини називали її "секс-бомбою".

Сама Тетяна дуже пишалася своїми грудьми, вважаючи їх своєю "великою перевагою".

"Поруч зі мною має бути сильний чоловік, мужній, а не ганчірка", — розповідала жінка на проекті.

Нагадаємо, у травні в Києві чоловік зі своїм знайомим побили, облили горючою речовиною та підпалили 41-річного чоловіка, намагаючись йому "помститися" за образу дитини. Пізніше потерпілий помер у лікарні.

У квітні теж у столиці 16-річний підліток убив ножем своїх батьків і восьмирічного брата.

А в грудні минулого року в центрі Києва на Майдані Незалежності в підземному переході сталася бійка, у результаті якої був зарізаний чоловік.