У Києві посеред вулиці побили та застрелили перехожого
Тіло знайшли на вулиці Новаторів сьогодні вранці. Наразі поліцейські оглядають місце події. Нападники залишили особисті речі вбитого при ньому
У середу, 18 серпня, в Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка зі слідами від побоїв і, ймовірно, вогнепальним пораненням. Правоохоронці розшукують ймовірних злочинців. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.
Сьогодні близько 11:30 поліції повідомили, що на вулиці Новаторів невідомі побили і вистрілили в перехожого. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, ймовірно, вогнепальними.
"Попередньо встановлено, що на потерпілого напали невідомі, побили і вистрілили в його сторону, після чого зникли", — повідомили в поліції.
На місце події виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи і лікарі.
Поліцейські проводять огляд території, а також опитують заявника і свідків інциденту.
"Триває перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація події", — додали правоохоронці.
Як повідомляє ТСН з посиланням на слова місцевих жителів, покійний не проживав в цьому районі — подія відбулася в приватному секторі, де люди одне одного добре знають. Почувши постріли, вони підбігли до чоловіка і спробували надати йому допомогу, викликали швидку. Однак, вона їхала понад 20 хвилин і потерпілий помер до приїзду медиків.
"На місці поліція виявила гільзи. Підозрюють, що за чоловіком стежили і спочатку його побили. Але особисті речі, такі як його барсетка, залишилися з ним", — повідомили журналісти.
Нагадаємо, у лютому минулого року в Шевченківському районі Києва злочинці застрелили пластичного хірурга. Тоді під варту взяли двох підозрюваних.
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