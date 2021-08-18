У Києві посеред вулиці побили та застрелили перехожого

Тіло знайшли на вулиці Новаторів сьогодні вранці. Наразі поліцейські оглядають місце події. Нападники залишили особисті речі вбитого при ньому

У середу, 18 серпня, в Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка зі слідами від побоїв і, ймовірно, вогнепальним пораненням. Правоохоронці розшукують ймовірних злочинців. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

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Сьогодні близько 11:30 поліції повідомили, що на вулиці Новаторів невідомі побили і вистрілили в перехожого. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, ймовірно, вогнепальними.

"Попередньо встановлено, що на потерпілого напали невідомі, побили і вистрілили в його сторону, після чого зникли", — повідомили в поліції.

На місце події виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи і лікарі.

Поліцейські проводять огляд території, а також опитують заявника і свідків інциденту.

"Триває перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація події", — додали правоохоронці.

Як повідомляє ТСН з посиланням на слова місцевих жителів, покійний не проживав в цьому районі — подія відбулася в приватному секторі, де люди одне одного добре знають. Почувши постріли, вони підбігли до чоловіка і спробували надати йому допомогу, викликали швидку. Однак, вона їхала понад 20 хвилин і потерпілий помер до приїзду медиків.

"На місці поліція виявила гільзи. Підозрюють, що за чоловіком стежили і спочатку його побили. Але особисті речі, такі як його барсетка, залишилися з ним", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, у лютому минулого року в Шевченківському районі Києва злочинці застрелили пластичного хірурга. Тоді під варту взяли двох підозрюваних.

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