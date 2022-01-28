У Києві за вечір сталися два розстріли: у чоловіка відібрали 10 млн гривень (фото)

В обох випадках жертви нападу залишилися живими. У Голосіївському районі у чоловіка відібрали велику суму грошей.

У Києві за вечір 27 січня сталося одразу дві стрілянини. Одна — у Дніпровському районі, а друга у Голосіївському із подальшим пограбуванням, повідомляє місцевий Telegram-канал.

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У першому випадку інцидент стався на перехресті вулиць Каховської та Челябінської. Невідомі почали стріляти в позашляховик Lexus, всього в автомобіль потрапили чотири кулі. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Відомо, що джип вже обстрілювали два тижні тому.

"Тоді потрапили в задню частину, пробили крило, а ще одна куля пролетіла крізь салон. Цього разу кулі потрапили в бічне скло пасажира, колесо та двері", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] стрілянина у Дніпровському районі

[ + – ] стрілянина по автомобілю

Вважається, що невідомі стріляли із травматичної зброї посиленої дії. Як повідомляють ЗМІ, власником Lexus є Рзаєв Ельсевар Таріх Огли 1966 року народження.

У Голосіївському районі стрілянина сталася на вулиці Паньківській. Невідомі використали вогнепальну зброю та пограбували чоловіка на майже 10 мільйонів гривень. Потерпілий залишився живим, до місця інциденту прибули правоохоронці.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві біля центральної будівлі Служби безпеки України сталася стрілянина. Її влаштував інкасатор, який помилково подумав про пограбування обмінника.

Ще повідомлялося, що у Святошинському районі Києва під будівлею суду сталася стрілянина. У результаті поранили громадянина Грузії, який мав судимість, він перебував у важкому стані.