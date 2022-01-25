Біля будівлі СБУ в центрі Києва сталася стрілянина (відео)

Чоловік у чорному відкрив вогонь із автомата. За даними ЗМІ, стрілком міг бути інкасатор.

У Києві біля будівлі центрального управління Служби безпеки України сталася стрілянина. Інкасатор зробив кілька пострілів із автомата під час конфлікту з членами однієї з громадських організацій. Про це повідомляє видання "Сегодня".

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Джерела журналістів у правоохоронних органах уточнили, що, за попередньою інформацією, представники організації спробували наклеїти наклейки на пункт обміну валют, до якого наразі під'їхав автомобіль інкасаторів. Один зі співробітників інкасаційної служби сприйняв дії членів організації як напад на обмінний пункт і відкрив стрілянину.

Судячи з відео з місця події, йдеться про організацію "Український стяг".

Увага! На відео є ненормативна лексика, 18+

На одному з роликів із місця події можна побачити, як у конфлікт втрутилася людина, яку один із інкасаторів представив як співробітника Служби безпеки.

За даними видання, постраждалих в інциденті немає.

[ + – ] Пост видання "Сегодня"

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