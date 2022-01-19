У Києві обстріляли редакцію інтернет-видання "Гордон" (фото, відео)

Український журналіст пов'язав обстріл офісу зі своєю професійною діяльністю.

У Києві невідомі обстріляли редакцію інтернет-видання "Гордон". Про це у відеозверненні розповів журналіст Дмитро Гордон.

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Як відомо, редакція інтернет-видання розташована в Подільському районі Києва на вулиці Щекавицькій.

За словами Дмитра Гордона, кульовий отвір виявили на одному з вікон офісу, після чого на місце НП були викликані правоохоронці.

Обстріл редакції інтернет-видання журналіст пов'язав зі своєю професійною діяльністю. Дмитро Гордон також висловив сподівання, що інцидент буде в найкоротший термін розслідуваний силовиками.

Журналіст зазначив, що під час входу до будівлі розташовані камери відеоспостереження, які могли зафіксувати момент стрілянини.

[ + – ] У Києві обстріляли редакцію інтернет-видання "Гордон"

Дмитро Гордон, посилаючись на слова своїх джерел у СБУ, також заявив, що навпроти редакції інтернет-видання розташований гуртожиток Академії Служби безпеки, у якому встановлено посаду для здійснення НСРД (негласні слідчі розшукові дії — ред.) щодо нього.

"Звідки (з посади для здійснення НСРД – ред.) повністю записується все, що відбувається тут, перед входом (до редакції – ред.). Тому я цілком упевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання "Гордон", кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні", — підсумував журналіст у своєму відеозверненні.

[ + – ] У Києві обстріляли редакцію інтернет-видання "Гордон"

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Дмитро Гордон заявляв, що Володимир Зеленський має піти у відставку, навіть якщо його персональний рейтинг становитиме 90%. За словами журналіста, глава держави має стримати своє слово про один президентський термін та залишити посаду.

Наприкінці жовтня 2021 року Дмитру Гордону відмовили у в'їзді до Грузії. Український журналіст прилетів до Тбілісі для організації інтерв'ю із затриманим ексголовою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, проте телеведучого після паспортного контролю було депортовано назад до України.