"Це міжнародний скандал": Дмитра Гордона не пустили до Грузії (відео)

Журналіст пов'язує рішення влади країни зі своєю публічною позицією щодо Міхеіла Саакашвілі.

Українського журналіста та засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона депортували з Грузії. Журналіст повідомив про це у своєму Instagram.

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"Годину тому прилетів у Тбілісі й увесь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали", — написав у соцмережі Гордон.

Журналіст пояснює таке рішення грузинської влади тим, що напередодні МЗС України звернулося до грузинської сторони з проханням організувати його зустріч з експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці Руставі.

"Я це пов'язую тільки з одним — з моєю публічною позицією щодо захисту великого грузинського президента та реформатора Міхеіла Саакашвілі, який перебуває 27 діб у в'язниці", — сказав Гордон у коментарях.

Журналіст вважає, що ця ситуація виглядає безглуздо, оскільки сам він є великим другом Грузії та неодноразово відвідував цю країну, де його завжди тепло приймали. Але тепер, за його словами, влада Грузії вчинила політично короткозоро.

"Я щиро жалкую про те, що не зміг побачити Міхеіла Саакашвілі... Усе, що сталося, — це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади. Зараз вилітаю до Києва тим самим літаком, яким прилетів", — сказав Гордон.

[ + – ] Коментарі Дмитра Гордона в аеропорту Тбілісі

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон прокоментував пресконференцію президента Білорусі Олександра Лукашенка, під час якої глава держави назвав українського журналіста "мерзотником". На думку журналіста, почути слово "мерзотник" із вуст Олександра Лукашенка дуже почесно.

У мережі з'явилися кадри експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з в'язниці у Руставі. На фото політик, який уже 21 день голодує, тримається за ґрати та посміхається, незважаючи на погіршення здоров'я.