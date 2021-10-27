"Это международный скандал": Дмитрия Гордона не пустили в Грузию (видео)

Журналист связывает решение властей страны со своей публичной позицией в отношении Михаила Саакашвили.

Украинского журналиста и основателя Интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона депортировали из Грузии. Журналист сообщил об этом в своем Instagram.

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"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали", — написал в соцсети Гордон.

Журналист объясняет такое решение грузинских властей тем, что накануне МИД Украины обратился к грузинской стороне с просьбой организовать его встречу с экс-президентом Михеилом Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави.

"Я это связываю только с одним – с моей публичной позицией по защите великого грузинского президента и реформатора Михеила Саакашвили, который находится 27 суток в тюрьме", — сказал Гордон в комментариях.

Журналист считает, что эта ситуация выглядит нелепо, так как сам он является большим другом Грузии и неоднократно посещал эту страну, где его всегда тепло принимали. Но теперь, по его словам, власти Грузии поступили политически близоруко.

"Я искренне сожалею о том, что не смог повидать Михеила Саакашвили…Все, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел", — заключил Гордон.

[ + – ] Комментарии Дмитрия Гордона в аэропорту Тбилиси

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон прокомментировал пресс-конференцию президента Беларуси Александра Лукашенко, во время которой глава государства назвал украинского журналиста "мерзавцем". По мнению журналиста, услышать слово "мерзавец" из уст Александра Лукашенко, очень почетно.

В сети появились кадры экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в Рустави. На фото политик, который уже 21 день голодает, держится за решетку и улыбается, несмотря на ухудшение здоровья.