Появились первые кадры голодающего Саакашвили из тюрьмы (фото, видео)

Заключенный согласился на госпитализацию на 21 день голодовки. Но прекращать ее он не намерен.

В сети появились первые кадры экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в Рустави. Их 21 октября опубликовал в Facebook грузинский телеканал Mtavari Arkhi.

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На фото политик, который уже 21 день голодает, держится за решетку и улыбается, несмотря на ухудшение здоровья.

[ + – ] Саакашвили в тюрьме

Политик, скорее всего, не падает духом, несмотря ни на что. Как видно на кадрах видео, Саакашвили машет через тюремное заграждение и шлет сердечки своим сторонникам.

[ + – ] Саакашвили в тюрьме Рустави

Отметим, что врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил о согласии заключенного на госпитализацию в связи с неутешительным состоянием его здоровья. Как говорит доктор, Саакашвили готов перейти в госпиталь.

"Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", — заявил Кипшидзе.

Однако, по его словам, это не означает прекращение голодовки Саакашвили. Известно, что заключенный категорически отказывается на сегодняшний день от приема пищи.

Накануне Фокус публиковал информацию грузинской прокуратуры, которая выяснила детали нелегального прибытия Саакашвили в страну.

Выяснилось, что экс-президент добрался в Грузию на судне "Вильнюс", следовавшем из украинского порта Черноморск в порт Поти. Правоохранители утверждают, что политик спрятался в трейлере с прицепом, груженым молочными продуктами. Из территории порта Саакашвили якобы забрал автомобиль Mercedes, ему помогали трое человек.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик был доставлен в тюрьму города Рустави, неподалеку Тбилиси. С первого дня задержания экс-президент объявил голодовку, из-за которой на сегодняшний день потерял 15 килограмм веса. Но резкое похудение не единственное последствия радикального решения — у Саакашвили начались проблемы со здоровьем. В частности, анемия, отечность ног, нарушение в моторике речи.