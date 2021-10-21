З'явилися перші кадри Саакашвілі, який голодує, з в'язниці (фото, відео)

Ув'язнений погодився на госпіталізацію на 21 день голодування. Але припиняти її він не має наміру.

У мережі з'явилися перші кадри експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з в'язниці в Руставі. Їх 21 жовтня опублікував у Facebook грузинський телеканал Mtavari Arkhi.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото політик, який уже 21 день голодує, тримається за ґрати та посміхається, незважаючи на погіршення здоров'я.

[ + – ] Саакашвілі у в'язниці

Політик, швидше за все, не падає духом, не дивлячись ні на що. Як видно на кадрах відео, Саакашвілі махає через тюремне загородження та шле сердечка своїм прихильникам.

[ + – ] Саакашвілі у в'язниці Руставі

Відзначимо, що лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе заявив про згоду ув'язненого на госпіталізацію у зв'язку з невтішним станом його здоров'я. Як говорить лікар, Саакашвілі готовий перейти в госпіталь.

"Цього не станеться сьогодні або завтра, можливо, в суботу-неділю, поки точно не знаю. Треба вирішити незначні питання з міністерствами охорони здоров'я та юстиції. Я завтра-післязавтра все з'ясую", — заявив Кипшидзе.

Однак, за його словами, це не означає припинення голодування Саакашвілі. Відомо, що ув'язнений категорично відмовляється на сьогодні від прийому їжі.

Напередодні Фокус публікував інформацію грузинської прокуратури, яка з'ясувала деталі нелегального прибуття Саакашвілі в країну.

З'ясувалося, що експрезидент дістався до Грузії на судні "Вільнюс", що прямувало з українського порту Чорноморськ у порт Поті. Правоохоронці стверджують, що політик заховався в трейлері з причепом, навантаженим молочними продуктами. З території порту Саакашвілі нібито забрав автомобіль Mercedes, йому допомагали троє осіб.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Політик був доставлений у в'язницю міста Руставі, неподалік Тбілісі. З першого дня затримання експрезидент оголосив голодування, через яке на сьогодні втратив 15 кілограмів ваги. Але різке схуднення не єдине наслідки радикального рішення — у Саакашвілі почалися проблеми зі здоров'ям. Зокрема, анемія, набряклість ніг, порушення в моториці мови.