Саакашвілі доїхав до Грузії в причепі з молочними продуктами, — прокуратура

З грузинського порту Поті політика нібито забрав Mercedes. Експрезиденту допомагали троє осіб.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі дістався до рідної країни з України на судні "Вільнюс", сховавшись в трейлері з причепом, де були молочні продукти. Таку інформацію розповсюдила прокуратура Грузії.

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Правоохоронці повідомляють, що 28 вересня приблизно о 23:00 в порт Поті прибуло судно "Вільнюс", яке прямувало з українського порту Чорноморськ. Потім о першій годині ночі з цього судна спустився трейлер із причепом, навантажений молочними продуктами. Саме в ньому і переховувався Саакашвілі, стверджують в прокуратурі. У кабіну водія політик пересів уже тоді, коли був на території порту.

"Цими діями Міхеїл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії", — заявляють в прокуратурі.

Згідно з інформацією, приблизно о 02:15 ночі Саакашвілі забрав автомобіль Mercedes. Як з'ясувалося, експрезиденту в ту ніч допомагали три людини разом з якими він прибув у село Тквірі Абашського району (край Самегрело — Верхня Сванетія). З цього місця Саакашвілі вирушив у бік Батумі на автомобілі "Ford Transit", після чого повернувся в Абашський район.

У прокуратурі стверджують, що в Тбілісі політик прибув уже на світанку 30 вересня на тому ж транспортному засобі з причепом, в якому знаходився на борту судна "Вільнюс".

Що сталося із Саакашвілі в Грузії

Перед парламентськими виборами в Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся на Батьківщину й оголосив про це у відеозверненні.

Грузинські правоохоронці спочатку заперечували інформацію про знаходження Саакашвілі в Батумі, а 1 жовтня несподівано оголосили про його затримання. Експрезидента відправили до в'язниці міста Руставі, що недалеко від Тбілісі.

Саакашвілі оголосив голодування. Минуло вісім днів і з'явилася інформація, що ув'язнений схуд на 12 кілограмів. Лікарі й адвокати політика почали говорити про погіршення його здоров'я, зокрема, про появу анемії, проблеми з ногами і порушення у моториці мови. Нещодавно представниця партії "Єдиний національний рух" Анна Цитлідзе повідомила, що ув'язнений став "худим, блідим і повільним".

Напередодні стало відомо, що консиліум грузинських лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі на 19-й день голодування.

[ + – ] Саакашвілі ведуть правоохоронці Фото: Скриншот

У Грузії проти експрезидента порушено 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі. Саакашвілі звинувачують у багатьох злочинах. Зокрема, в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році; у зловживанні службовими повноваженнями у резонансній справі про вбивство Сандро Гіргвліані в 2006 році, а також у перевищенні службових повноважень у процесі насильницького розгону акції протесту в листопаді 2007 року.