Стан здоров'я і зовнішність Саакашвілі в тюрмі погіршилися: він насилу ходить

Соратники екс-глави держави, які відвідали його у в'язниці, кажуть, що той не має наміру припиняти голодування не дивлячись на хворий зовнішній вигляд і погане самопочуття.

Стан здоров'я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який з 1 жовтня перебуває у в'язниці міста Руставі, погіршилося через голодування. Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн" з посиланням на соратників ексглави держави, які його відвідали.

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За словами представниці заснованої Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Анни Цитлідзе, політик став "худим, блідим і повільним". Однодумець третього президента зазначила, що той насилу пересувається.

У той же час припиняти голодування політик не має наміру, аргументуючи це необхідністю "рятувати країну".

"Він не дав мені багато говорити про стан здоров'я і сказав мені, що це не є важливим, коли потрібно рятувати країну, і зараз головне — довести до кінця цю почату перемогу. Він мало говорить про своє здоров'я. Я запитала з приводу припинення голодування, це питання про яке взагалі не хоче говорити, він прийняв тверде рішення про це, і тепер головне — врятувати країну", — заявила Цитлідзе.

Соратниця Саакашвілі додала, що він чекає, коли особистий лікар отримає дозвіл на його відвідування.

Колишній президент, за словами Цитлідзе, висловив подяку своїм прихильникам, які 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі з закликом звільнити його.

Проблеми зі здоров'ям у заарештованого політика почалися на 10-й день голодовки.

Видання "Сегодня" з посиланням на колишнього віце-спікера парламенту Грузії Георгі Барамідзе, який також є однодумцем Саакашвілі, пише, що експрезидент нічого не їсть і п'є тільки воду і вже схуд на 12 кг.

Фокус писав про те, що в четвер, 14 жовтня, в центрі грузинської столиці Тбілісі пройшла акція протесту, учасники якої вимагали від влади звільнити з в'язниці затриманого два тижні тому експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі. Представники ЗМІ нарахували від 20 до 50 учасників акції. Люди наповнили головну площу столиці та проспект, що пролягає поруч.

Саакашвілі приїхав до Грузії з України 1 жовтня — напередодні місцевих виборів, хоча в рідній країні він раніше був заочно засуджений.

Відносно політика відкриті 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі. Спочатку влада не підтверджували, що політик перебуває на території Грузії, однак пізніше глава уряду країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі.

Пізніше політика доставили до в'язниці міста Руставі, де той оголосив голодування. До цього моменту Саакашвілі голодує вже 16-ий день, лікарі повідомляли про погіршення його здоров'я.