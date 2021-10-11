"Стан погіршився": лікар Саакашвілі повідомив про рідкісне захворювання експрезидента

За словами фахівця, експрезидент нічого не їв з моменту поїздки в Грузію і наразі потребує госпіталізації.

Міхеіл Саакашвілі фактично не їсть уже два тижні, а ситуацію з голодуванням ускладнює рідкісне захворювання крові в експрезидента Грузії. Про це попередив лікар українського політика Ніколоз Кіпшидзе.

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За його словами, стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі в колонії погіршується і він потребує переведення в медичний заклад.

Офіційно експрезидент Грузії оголосив голодування з моменту затримання 1 жовтня і протягом зазначеного часу періодично вживав соки і воду з медом.

"Його стан досить серйозно погіршився ... Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити тощо... Він відмовляється приймати мед та соки і тепер п'є тільки воду", — заявив Кіпшидзе і додав, що Міхеіл Саакашвілі фактично не їсть уже два тижні.

За прорахунками лікаря, Міхеіл Саакашвілі голодує вже 14-15 днів. Експрезидент зізнався Ніколозу Кіпшидзе, що ні під час поїздки в Грузію, ні в Батумі він нічого не їв, оскільки "в нього не було їжі".

Ситуацію з голодуванням ускладнює рідкісне захворювання крові в Міхеіла Саакашвілі — таласемія крові — спадкове генетичне захворювання, яке виникає при пошкодженні генів гемоглобіну.

"Я ніколи не говорив про це по телевізору, а сьогодні отримав право оприлюднити ... При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування", — підсумував Ніколоз Кіпшидзе.

Таласемія крові — хвороба Міхеіла Саакашвілі

При таласемії крові в людини немає гену, який потрібен для повноцінного синтезу гемоглобіну. При захворюванні руйнуються клітини крові, що призводить до певних наслідків:

тканини організму не отримують достатньої кількості кисню;

розвивається анемія (недокрів'я);

залізо накопичується у великій кількості в різних органах.

Важка форма таласемії крові може призвести до летального результату, і сама хвороба може проявлятися у вигляді збільшення селезінки і печінки, блідості шкіри, виразок у зоні гомілок і появи каменів у шляхах жовчі.

Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії 1 жовтня перед проведенням місцевих виборів. Експрезидента Грузії доставили в одну з колоній Тбілісі, де український політик оголосив голодування і зажадав організувати зустріч з консулом.

Також Фокус розповідав, що Міхеіл Саакашвілі втратив 12 кілограмів через голодування в колонії. Лікар експрезидента попереджав, що в Міхеіла Саакашвілі розвинулася анемія на фоні тривалого голодування.