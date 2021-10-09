Доктор розповів про самопочуття голодуючого Саакашвілі: вже розвинулася анемія

Зовні по Саакашвілі не видно, що він голодує, стверджує лікар

Особистий лікар екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе розповів про стан здоров'я політика в колонії. Після огляду Саакашвілі доктор повідомив, що у в'язня розвинулася анемія, повідомляє канал TV Pirveli.

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Лікар каже, що хоча арештований виглядає енергійно і мотивовано, на наступному тижні варто чекати погіршення стану його здоров'я.

"Він дуже нервував через новини в Батумі. Він продовжує голодувати і говорить мені, що не припинить. Лається через все... Президент ніколи не був на сухому голоді, він п'є воду", — повідомив Кіпшидзе.

За словами доктора, зовні по Саакашвілі навіть не видно, що він голодує, але анемію у нього вже виявили. Поки ліки голодуючому не потрібні, але вони йому дуже знадобляться на наступному тижні, стверджує лікар.

Нагадаємо, адвокат Міхеїла Саакашвілі Бека Басилая повідомив, що ув'язнений схуд на 12 кілограм після того, як оголосив голодування в грузинській колонії 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня незабаром після нелегального прибуття з України. Проти політика в Грузії порушено 13 кримінальних справ. По двох винесені заочні вироки — 3 роки і 6 років позбавлення волі.