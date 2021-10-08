Міхеїл Саакашвілі схуд на 12 кілограмів після голодування в колонії

Батько експрезидента Грузії закликав політика відмовитися від такої акції протесту через шкоду здоров'ю.

Міхеїл Саакашвілі схуд на 12 кілограмів після того, як оголосив голодування в грузинській колонії. Про це повідомив адвокат експрезидента Грузії Бека Басилая після відвідування пенітенціарної установи.

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За його словами, візуально помітно, що Міхеїл Саакашвілі сильно схуд за вісім днів голодування в колонії.

Бека Басилая припустив, що експрезидент Грузії втратив уже 12 кілограмів, і стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі почне поступово погіршуватися.

"Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", — попередив адвокат у коментарі журналістам.

Крім цього, як розповів Бека Басилая, Міхеїла Саакашвілі позбавили права здійснювати телефонні дзвінки, а 11 жовтня в колонію приїдуть батьки і діти експрезидента Грузії.

На серйозне схуднення вже відреагував батько Міхеїла Саакашвілі Ніколоз. Професор медицини попередив свого сина, що голодування тільки зашкодить його здоров'ю і закликав відмовитися від цієї акції протесту.

Ніколоз Саакашвілі зазначив, що голодування на цьому етапі вже зробило свою справу і зараз Міхеїлу потрібно "мобілізувати енергію з народом".

"Мішо!!! Звертаюся до тебе як лікар і як батько. Справа стосується голодування, яке нічого доброго не принесе твоєму здоров'ю, тільки зашкодить… Знай, що голодування вже ллє воду на млин ворогів. Прошу тебе припинити цю акцію, набратися сил та енергії для подальшої боротьби", — додав батько Міхеїла Саакашвілі у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що Міхеїл Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня напередодні проведення місцевих виборів. У колонії експрезидент Грузії пройшов медобстеження, назвав себе політв'язнем та оголосив голодування.

Також Фокус публікував кадри затримання Міхеїла Саакашвілі в тбіліській квартирі. Правоохоронці застали експрезидента в Грузії під час застілля. У наручниках Міхеїл Саакашвілі встиг випити "на коня" і відправився в колонію під конвоєм.