Встиг випити "на коня": з'явилися кадри затримання Саакашвілі в грузинській квартирі (відео)

Правоохоронці застали українського політика під час застілля на конспіративному житлі.

Грузинське телебачення опублікувало кадри затримання експрезидента Грузії в квартирі після таємного перетину держкордону. Відео оприлюднив телеканал "Руставі 2".

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На опублікованих кадрах видно, як грузинські силовики надягали наручники на Міхеїла Саакашвілі в квартирі, в якій він переховувався після незаконного перетинання державного кордону Грузії.

Судячи з відео, правоохоронці застали експрезидента країни під час застілля.

Міхеїл Саакашвілі не пручався під час затримання і виглядав досить бадьоро. Перед конвоюванням у колонію експрезидент Грузії встиг випити "на коня".

[ + – ] Затримання Саакашвілі в грузинській квартирі

Затримання Саакашвілі — як це було

1 жовтня з'явилася інформація про затримання Саакашвілі в Грузії. За словами прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі, після арешту експрезидента Грузії доставили в одну з колоній. Глава уряду зазначив, що силовики Грузії знали про пересування Міхеїла Саакашвілі й оперативно спрацювали під час затримання.

У колонії Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування. Експрезидент Грузії оголосив себе політв'язнем і вимагав зустрічі з українським консулом. Міхеїл Саакашвілі також пройшов у колонії медичне обстеження і скарг на здоров'я у нього не було.

З колонії Міхеїл Саакашвілі написав листа Володимиру Зеленському, в якому подякував президенту за підтримку і назвав себе "особистим в'язнем Путіна".

Влада Грузії звинуватила затриманого Міхеїла Саакашвілі в підготовці провокацій з можливим убивством лідером грузинської опозиції.