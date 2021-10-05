Саакашвілі написав листа Зеленському з колонії

Політик зазначив, що дуже любить Україну, у якій залишилися його друзі і сім'я

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа українському лідеру Володимиру Зеленському з ув'язнення, у якому висловив свою вдячність за підтримку. Текст листа з'явився у Facebook Саакашвілі.

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"Шановний Володимире Олександровичу. Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі", — йдеться у зверненні політика.

Саакашвілі також написав, що високо оцінює позицію Зеленського щодо захисту України і всіх затриманих за указом РФ, назвавши себе "особистим в'язнем Путіна".

"Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите", — зазначив заарештований політик і додав, що "більше за життя любить свою Грузію", а також Україну, яка стала йому другою батьківщиною.

Нагадаємо, що Зеленський на брифінгу в Трускавці пообіцяв зайнятися питанням повернення Саакашвілі в Україну, оскільки заарештований політик має українське громадянство.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після чого його доставили в колонію неподалік Тбілісі. Експрезидент повернувся на батьківщину у зв'язку з виборами, щоб підтримати свою партію "Єдиний національний рух", яка в підсумку поступилася керівній політсилі "Грузинської мрії".

Політик був заочно засуджений у Грузії на 6 років. Проти нього порушено 13 кримінальних справ, до яких додалося звинувачення в незаконному перетині кордону. За трьома справами вже винесено вирок.

Нинішня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла раніше, що ніколи не помилує Саакашвілі, оскільки він "зневажав права людей, бізнесу і розганяв мирні протести".