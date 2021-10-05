Саакашвили написал письмо Зеленскому из колонии

Политик отметил, что очень любит Украину, в которой остались его друзья и семья

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из заключения, в котором выразил свою признательность за поддержку. Текст письма появился в Facebook Саакашвили.

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"Уважаемый Владимир Александрович. Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире", — говорится в обращении политика.

Саакашвили также написал, что высоко оценивает позицию Зеленского по защите Украины и всех задержанных по указу РФ, назвав себя "личным узником Путина".

"Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы", — отметил арестованный политик и добавил, что "больше жизни любит свою Грузию", а также Украину, которая стала ему второй родиной.

Напомним, что Зеленский на брифинге в Трускавце пообещал заняться вопросом возвращения Саакашвили в Украину, поскольку арестованный политик имеет украинское гражданство.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, после чего его доставили в колонию неподалеку Тбилиси. Экс-президент вернулся на родину в связи с выборами, чтобы поддержать свою партию "Единое национальное движение", которая в итоге уступила правящей политсиле "Грузинской мечте".

Политик был заочно осужден в Грузии на 6 лет. Против него возбуждены 13 уголовных дел, к которым добавилось обвинение в незаконном пересечении границы. По трем делам уже вынесен приговор.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла ранее, что никогда не помилует Саакашвили, поскольку он "пренебрегал правами людей, бизнеса и разгонял мирные протесты".