Успел выпить "на посошок": появились кадры задержания Саакашвили в грузинской квартире (видео)

Правоохранители застали украинского политика во время застолья на конспиративном жилье.

Грузинское телевидение опубликовало кадры задержания экс-президента Грузии в квартире после тайного пересечения госграницы. Видео обнародовал телеканал "Рустави 2".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На опубликованных кадрах видно, как грузинские силовики надевали наручники на Михеила Саакашвили в квартире, в которой он скрывался после незаконного пересечения государственной границы Грузии.

Судя по видео, правоохранители застали экс-президента страны во время застолья.

Михеил Саакашвили не сопротивлялся при задержании и выглядел достаточно бодро. Перед конвоированием в колонию экс-президент Грузии успел выпить "на посошок".

[ + – ] Задержание Саакашвили в грузинской квартире

Задержание Саакашвили — как это было

1 октября появилась информация о задержании Саакашвили в Грузии. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, после ареста экс-президента Грузии доставили в одну из колоний. Глава правительства отметил, что силовики Грузии знали о передвижении Михеила Саакашвили и оперативно сработали при задержании.

В колонии Михеил Саакашвили объявил голодовку. Экс-президент Грузии объявил себя политзаключенным и потребовал встречи с украинским консулом. Михеил Саакашвили также прошел в колонии медицинское обследование и жалоб на здоровье у него не было.

Из колонии Михеил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил президента за поддержку и назвал себя "личным узником Путина".

Власти Грузии обвинили задержанного Михеила Саакашвили в подготовке провокаций с возможным убийством лидером грузинской оппозиции.