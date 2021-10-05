Успел выпить "на посошок": появились кадры задержания Саакашвили в грузинской квартире (видео)
Правоохранители застали украинского политика во время застолья на конспиративном жилье.
Грузинское телевидение опубликовало кадры задержания экс-президента Грузии в квартире после тайного пересечения госграницы. Видео обнародовал телеканал "Рустави 2".
На опубликованных кадрах видно, как грузинские силовики надевали наручники на Михеила Саакашвили в квартире, в которой он скрывался после незаконного пересечения государственной границы Грузии.
Судя по видео, правоохранители застали экс-президента страны во время застолья.
Михеил Саакашвили не сопротивлялся при задержании и выглядел достаточно бодро. Перед конвоированием в колонию экс-президент Грузии успел выпить "на посошок".
Задержание Саакашвили — как это было
1 октября появилась информация о задержании Саакашвили в Грузии. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, после ареста экс-президента Грузии доставили в одну из колоний. Глава правительства отметил, что силовики Грузии знали о передвижении Михеила Саакашвили и оперативно сработали при задержании.
В колонии Михеил Саакашвили объявил голодовку. Экс-президент Грузии объявил себя политзаключенным и потребовал встречи с украинским консулом. Михеил Саакашвили также прошел в колонии медицинское обследование и жалоб на здоровье у него не было.
Из колонии Михеил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил президента за поддержку и назвал себя "личным узником Путина".
Власти Грузии обвинили задержанного Михеила Саакашвили в подготовке провокаций с возможным убийством лидером грузинской оппозиции.