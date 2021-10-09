Доктор рассказал о самочувствии голодающего Саакашвили: уже развилась анемия

Внешне по Саакашвили не видно, что он голодает, утверждает врач

Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал о состоянии здоровья политика в колонии. После осмотра Саакашвили доктор сообщил, что у заключенного развилась анемия, сообщает канал TV Pirveli.

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Врач говорит, что хотя арестованный выглядит энергично и мотивировано, на следующей неделе стоит ждать ухудшения состояния его здоровья.

"Он очень нервничал из-за новостей в Батуми. Он продолжает голодать и говорит мне, что не прекратит. Из-за всего ругается… Президент никогда не был на сухом голоде, он пьет воду", — сообщил Кипшидзе.

По словам доктора, внешне по Саакашвили даже не видно, что он голодает, но анемию у него уже обнаружили. Пока в лекарствах голодающий не нуждается, но они ему очень понадобятся на следующей неделе, утверждает врач.

Напомним, адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая сообщил, что заключенный похудел на 12 килограмм после того, как объявил голодовку в грузинской колонии 1 октября.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября вскоре после нелегального прибытия из Украины. Против политика в Грузии возбуждены 13 уголовных дел. По двум вынесены заочные приговоры — 3 года и 6 лет лишения свободы.