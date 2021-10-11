"Состояние ухудшилось": лечащий врач Саакашвили сообщил о редком заболевании экс-президента

По словам специалиста, экс-президент ничего не ел с момента поездки в Грузию и сейчас нуждается в госпитализации.

Михеил Саакашвили фактически не ест уже две недели, а ситуацию с голодовкой осложняет редкое заболевание крови у экс-президента Грузии. Об этом предупредил лечащий врач украинского политика Николоз Кипшидзе.

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По его словам, состояние здоровья Михеила Саакашвили в колонии ухудшается и он нуждается в переводе в медицинское учреждение.

Официально экс-президент Грузии объявил голодовку с момента задержания 1 октября, и на протяжении указанного времени периодически употреблял соки и воду с медом.

"Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду", — заявил Кипшидзе и добавил, что Михеил Саакашвили фактически не ест уже две недели.

По просчетам лечащего врача, Михеил Саакашвили голодает уже 14-15 дней. Экс-президент признался Николозу Кипшидзе, что ни во время поездки в Грузию, ни в Батуми он ничего не ел, поскольку "у него не было еды".

Ситуацию с голодовкой осложняет редкое заболевание крови у Михеила Саакашвили — талассемия крови — наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина.

"Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания", — подытожил Николоз Кипшидзе.

Талассемия крови — болезнь Михеила Саакашвили

При талассемии крови у человека отсутствует ген, который нужен для полноценного синтеза гемоглобина. При заболевании разрушаются клетки крови, что приводит к определенным последствиям:

ткани организма не получают достаточное количество кислорода;

развивается анемия (малокровие);

железо накапливается в большом количество в различных органах.

Тяжелая форма талассемии крови может привести к летальному исходу, и сама болезнь может проявляться в виде увеличения селезенки и печени, бледности кожи, язв в зоне голеней и появления камней в путях желчи.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября перед проведением местных выборов. Экс-президента Грузии доставили в одну из колоний Тбилиси, где украинский политик объявил голодовку и потребовал организовать встречу с консулом.

Также Фокус рассказывал, что Михеил Саакашвили потерял 12 килограмм из-за голодовки в колонии. Лечащий врач экс-президента предупреждал, что у Михеила Саакашвили развилась анемия на фоне длительной голодовки.