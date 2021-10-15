Состояние здоровья и внешность Саакашвили в тюрьме ухудшились: он с трудом ходит

Соратники экс-главы государства, которые навестили его в тюрьме, говорят, что тот не намерен прекращать голодовку несмотря на больной внешний вид и плохое самочувствие.

Здоровье объявившего голодовку третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме города Рустави, ухудшилось. Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на соратников экс-главы государства, которые его навестили.

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По словам представительницы основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе, политик стал "худым, бледным и медлительным". Единомышленница третьего президента отметила, что тот с трудом передвигается.

В то же время прекращать голодовку политик не намерен, аргументируя это необходимостью "спасать страну".

"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал мне, что это не является важным, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу. Он мало говорит о своем здоровье. Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором вообще не хочет говорить, он принял твердое решение об этом, и теперь главное – спасти страну", — заявила Цитлидзе.

Соратница Саакашвили добавила, что он ждет, когда его личному врачу дадут возможность посещать его.

Бывший президент, по словам Цитлидзе, выразил благодарность своим сторонникам, которые 14 октября вышли на улицы Тбилиси с призывом освободить его.

Проблемы со здоровьем у арестованного политика начались на 10-й день голодовки.

Издание "Сегодня" со ссылкой на бывшего вице-спикера парламента Грузии Георги Барамидзе, который также является единомышленником Саакашвили, пишет, что экс-президент ничего не ест и пьет только воду и уже похудел на 12 кг.

Фокус писал о том, что в четверг, 14 октября, в центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция протеста, участники которой требовали от властей освободить из тюрьмы задержанного две недели назад экс-президента страны Михеила Саакашвили. Представители СМИ насчитали от 20 до 50 участников акции. Люди наполнили главную площадь столицы и пролегающий рядом проспект.

Саакашвили приехал в Грузию из Украины 1 октября — накануне местных выборов, хотя в родной стране он ранее был заочно осужден.

В отношении политика открыты 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы. Сначала власти не подтверждали, что политик находится на территории Грузии, однако позже глава правительства страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Тбилиси.

Позже политика доставили в тюрьму города Рустави, где тот объявил голодовку. К этому моменту Саакашвили голодает уже 16-ый день, врачи сообщали об ухудшении его здоровья.