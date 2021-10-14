В центре Тбилиси десятки тысяч протестующих требовали освободить Саакашвили (фото, видео)

По данным журналистов, на акцию пришли от 20 до 50 тысяч человек. Демонстранты полностью заняли главную площадь города и близлежащий проспект.

В четверг, 14 октября, в центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция протеста, участники которой требовали от властей освободить из тюрьмы задержанного две недели назад экс-президента страны Михеила Саакашвили. Об этом сообщает портал "Новости Грузия".

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Акция началась с того, что на сцене, установленной на площади Свободы, выступил адвокат Саакашвили, генеральный директор телеканала "Мтавари" Ника Мелия. Он зачитал демонстрантам письмо, которое в колонии написал экс-президент Грузии.

В своем послании бывший глава государства призвал граждан объединиться, а сторонников оппозиции проголосовать за кандидатов от основанной им партии "Единое национальное движение" (ЕНД) во время второго тура местных выборов, который состоится 30 октября. По итогам первого тура представители ЕНД вышли во второй почти по всех крупных городах страны, сообщают журналисты.

Также Саакашвили в своем письме заявил, что "Карфаген" в лице его политических оппонентов из правящей партии "Грузинская мечта", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили, "будет разрушен".

"Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Этому я предпочел бы смерть. Поэтому я в Грузии и твердо решил остаться здесь, чтобы внести свой вклад в победу над режимом. Нам осталось сделать последний шаг и режим Иванишвили – этот "Карфаген" лжи, зла и притеснения, будет обязательно разрушен. Тьму сменит свет, добро победит зло. Пусть нас хранит бог!" — говорится в письме Саакашвили, зачитанном со сцены Мелией.

Далее перед демонстрантами выступили оппозиционные политики. Они потребовали немедленного освобождения Саакашвили и раскритиковали своих оппонентов.

Также на экране сцены показали обращение лидера украинской партии "Батькивщина", народного депутата Юлии Тимошенко. В частности, политик призвала Саакашвили прекратить голодовку, несмотря на то, что она "как никто хорошо знает, что голод в тюрьме — чуть ли не единственная форма протеста".

"Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом", — цитирует Тимошенко издание "Эхо Кавказа".

Помимо этого она поддержала требование протестующих об освобождении экс-президента Грузии из тюрьмы.

[ + – ] Тимошенко обратилась к протестующим в Тбилиси

В свою очередь ведущий митинга, бывший министр юстиции Ника Гварамия заявил, что главная цель оппозиции на данный момент — "освобождение Грузии от оков российской империи и освобождение личного узника Путина (президента России — ред.') — великого президента Михеила Саакашвили".

По данным издания "Коммерсантъ", в акции приняли участие около 20-30 тысяч человек, в то время как "Новости Грузия" сообщили о 50 тысячах протестующих.

Российское агентство "РИА Новости" передает, что мероприятие прошло мирно, протестующие расходятся домой.

Напомним, в пятницу, 1 октября, накануне местных выборов в Грузии, экс-президент этой страны Михеил Саакашвили сообщил, что он вернулся на родину, где он ранее был заочно осужден. В отношении политика грузинскими правоохранителями возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы. Сначала власти не подтверждали, что политик находится на территории Грузии, однако позже премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Тбилиси.

Позже политика доставили в руставскую тюрьму, где он объявил голодовку. К этому моменту Саакашвили голодает уже 13-ый день, врачи сообщали об ухудшении его здоровья.