У центрі Тбілісі десятки тисяч протестуючих вимагали звільнити Саакашвілі (фото, відео)

За даними журналістів, на акцію прийшли від 20 до 50 тисяч осіб. Демонстранти повністю зайняли головну площу міста і територію неподалік.

У четвер, 14 жовтня, в центрі грузинської столиці Тбілісі пройшла акція протесту, учасники якої вимагали від влади звільнити з в'язниці затриманого два тижні тому екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє портал "Новости Грузия".

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Акція почалася з того, що на сцені, встановленій на площі Свободи, виступив адвокат Саакашвілі, генеральний директор телеканалу "Мтаварі" Ніка Мелія. Він зачитав демонстрантам лист, який в колонії написав екс-президент Грузії.

У своєму посланні колишній глава держави закликав громадян об'єднатися, а прихильників опозиції проголосувати за кандидатів від заснованої ним партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) під час другого туру місцевих виборів, який відбудеться 30 жовтня. За підсумками першого туру представники ЄНР вийшли до другого майже по всіх великих містах країни, повідомляють журналісти.

Також Саакашвілі в своєму листі заявив, що "Карфаген" в особі його політичних опонентів з правлячої партії "Грузинська мрія", заснованої мільярдером Бідзіною Іванішвілі, "буде зруйнований".

"Я не можу спостерігати осторонь на знищення нашої батьківщини. Краще вже померти, аніж це. Тому я в Грузії і твердо вирішив залишитися тут, щоб внести свій внесок в перемогу над режимом. Нам залишилося зробити останній крок і режим Іванішвілі — цей "Карфаген" брехні, зла і утисків, буде обов'язково зруйнований. Тьму змінить світ, добро переможе зло. Нехай нас береже бог!" — йдеться в листі Саакашвілі, зачитаному зі сцени Меліей.

Далі перед демонстрантами виступили опозиційні політики. Вони зажадали негайного звільнення Саакашвілі і розкритикували своїх опонентів.

Також на екрані сцени показали звернення лідера української партії "Батьківщина", народного депутата Юлії Тимошенко. Зокрема, політик закликала Саакашвілі припинити голодування, незважаючи на те, що вона "як ніхто добре знає, що голод в тюрмі — мало не єдина форма протесту".

"Я також прекрасно розумію твої мотиви, чому ти був змушений так вчинити, але в той же час я хочу попросити тебе — припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним. Я також звертаюся до його прихильників, закликати їх лідера припинити голодування. Це має вирішальне значення для його життя і вашої боротьби в цілому", — цитує слова Тимошенко видання "Ехо Кавказу".

Крім цього вона підтримала вимогу протестуючих про звільнення екс-президента Грузії з в'язниці.

[ + – ] Тимошенко звернулася до протестуючих в Тбілісі

У свою чергу ведучий мітингу, колишній міністр юстиції Ніка Гварамія заявив, що головна мета опозиції на даний момент — "звільнення Грузії від кайданів російської імперії і звільнення особового в'язня Путіна (президента Росії — ред.) — великого президента Міхеїла Саакашвілі".

За даними видання "Коммерсант", в акції взяли участь близько 20-30 тисяч осіб, в той час як "Новини Грузія" повідомили про 50 тисяч протестуючих.

Російське агентство "РИА Новости" передає, що захід пройшов мирно, учасники протесту розходяться по домівках.

Нагадаємо, в п'ятницю, 1 жовтня, напередодні місцевих виборів в Грузії, екс-президент цієї країни Міхеїл Саакашвілі повідомив, що він повернувся на батьківщину, де він раніше був заочно засуджений. Відносно політика грузинськими правоохоронцями порушено 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі. Спочатку влада не підтверджувала, що політик перебуває на території Грузії, однак за деякий час прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі.

Пізніше політика доставили в Руставський в'язницю, де він оголосив голодування. На даний момент Саакашвілі голодує вже 13-ий день, лікарі повідомляли про погіршення його здоров'я.